V pátek ještě stihnete:

TOMÁŠ KLUS - PAMĚŤ PÍSNÍ TOUR 2020

KDY: 2. října 19:21 - 21:21

KDE: KaSS VLTAVA v Kralupech nad Vltavou

ZA KOLIK: 520 - 590 Kč



Jak písničkáři ovlivňovali životy lidí v normalizačním Československu a jak naopak normalizace zasáhla do jejich života a tvorby. To je nové vzdělávací filmové pásmo s názvem „Paměť písní“, které reflektuje historii naší země 70. a 80. let 20. století. Společnost Post Bellum jej spolu s písničkářem Tomášem Klusem uvádí od 20. března 2020 v devíti městech ve třech krajích České republiky.

JAK (JULES) ŽIL VERNE

KDY: 2. října od 10 hodin

KDE: Mělnické kulturní centrum

Pět neděl v balóně, 20 000 mil pod mořem nebo Dva roky prázdnin… Na těchto a mnohých dalších dobrodružných románech francouzského spisovatele Julese Verna vyrůstaly a vyrůstají celé generace kluků a holek. Úžasné příběhy neztratily ani po 150 letech nic ze svého kouzla. Ale jaký byl vlastně jejich autor? Jak byl v hlavě jednoho muže spuštěn nekonečný proud imaginace? Na tyto otázky odpoví nová inscenace Ondřeje Lážnovského, který přistoupil k životní pouti francouzského vizionáře bez zbytečné piety. Dal naopak prostor fantazii, které byl Verne jedinečným ambasadorem. A to nejen svojí, ale i zúčastněných herců. Julesovi ve scénáři poskytl čtyři velké rádce, kteří jsou mu nablízku ve všech osudových životních situacích. Na jevišti ho tak doprovází bohyně spravedlnosti Themis, bohyně hvězdářství Uranie, patron námořníků Svatý Mikuláš z Myry a ta možná nejdůležitější – Moderní doba… Hrají: Jakub Stich, Miloš Mazal, Magdalena Lážnovská, Vendula Svobodová, Radovan Klučka, Vratislav Hadraba

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky:

VÝSTAVA NA STROMECH

KDY: od 3. října 10.00 do 11. října do 12:00

KDE: vyhlídka u Městské knihovny Mělník

ZA KOLIK: zdarma



Šestý ročník celorepublikové akce, která se koná každoročně v říjnu během týdne důstojné práce. Letošní výstava upozorňuje na proměnu pracovních podmínek v souvislosti s novými technologiemi, jako je digitalizace nebo robotizace. Plakáty nebudou umísťovány na stromy, ale na zábradlí kolem knihovny, aby byly snadno dostupné pro každého, a aby žádný strom nebyl nepoškozen.

KRALUPY CUP

KDY: 3. října 8:00 - 4. října 17:00

KDE: Kralupy nad Vltavou, Sportovní hala



TJ Kraluy pořád 21. ročník soutěže v judu pro děti a mládež.

PINOCCHIO

KDY: Sobota 3. října od 14:30

KDE: kino Vltava, Kralupy nad Vltavou

ZA KOLIK: děti 110 Kč / dospělí 130 Kč



Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku Pinocchia jako vlastního syna. Pinocchio však není zrovna nejvzornější klučina a nechá se lehce svést k rošťárnám, díky nimž prožívá nespočet napínavých dobrodružsví. Jednoho dne je podveden, unesen a honí ho bandité tajemným světem plným neuvěřitelných nestvůr – z břicha obří ryby se přes zemi hraček dostane až na pole zázraků. Podaří se Pinocchiovi uniknout a splnit si svůj sen stát se opravdickým klukem? Ikonický režisér Matteo Garrone spojil pro tento film síly s nejlepšími z nejlepších. V roli Geppetta, otce Pinocchia, uvidíme držitele Oscara Roberta Benigniho. O masky se postaral věhlasný Mark Coulier, který obdržel Oscara za práci na Železné Lady, vytvořil masky pro filmy Harryho Pottera, Bohemian Rhapsody, X-Men, Fantastická zvířata a kde je najít a mnoho dalších. Nemůžeme opomenout ani Rachael Penfold, která je zodpovědná za vizuální efekty ve filmech jako Atlas mraků, Mission Impossible, Rychle a zběsile nebo Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti.

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

KDY: Sobota 3. října od 17:00

KDE: kino Vltava, Kralupy nad Vltavou

ZA KOLIK: děti 110 Kč / dospělí 130 Kč



Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase. Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena procitne do dne svých dvacátých narozenin a je nucena ho prožít celý znovu. Aby zachránila své království i sebe samotnou, musí v sobě nalézt odvahu a čisté srdce a dávné kletbě se jednou provždy postavit. Cena: děti 110Kč / 130Kč

BÁBOVKY

KDY: Sobota 3. října od 20:00

KDE: kino Vltava, Kralupy nad Vltavou

ZA KOLIK: 130 Kč



Film natočený podle knižní předlohy Radky Třeštíkové.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MAXIPES FÍK

KDY: 4. října 15:00 - 16:00

KDE: Mělnické kulturní centrum



Když z malého pejska vyrostl velký pes Fík a z malého dobrodružství se stalo velké. A že je to pes neobyčejný? No který pes se dostane až do školy, kde se naučí psát a počítat? Nebo dojde páníčkovi pro pivo, dostane angažmá v cirkusu? Viděli jste někdy psa, který řídí auto? Dokonce se vydá do světa skoro až na kraj světa a objeví spoustu věcí a potká spoustu lidí a má po celém světě kamarády, protože s Fíkem zažije každý moc legrace. Ale jak se říká všude dobře doma nejlíp. Moc rád se vrátí domů a zdají se mu velice divoké psí sny, dokonce i o Vánocích. Jak to všechno s Fíkem bylo? To se uvidí! ,,Tak neváhejte a přijďte. Bude psina! Haf!' Hrají: Michaela Sajlerová, Zdeněk Tomeš a Patrik Vojtíšek

IMAGINÁRIUM BRATŘÍ FORMANŮ

KDY: do 4. října

KDE: Regionální muzeum Mělník



Přijměte pozvání na živou, hravou a inspirující výstavu tvůrců a přátel Divadla bratří Formanů. Čeká na Vás také SOUTĚŽ o originál grafiku Matěje Formana a dřevěné autorské hračky…stačí se pozorně dívat a splnit 10 soutěžních úkolů.

KOMENTOVANÉ KRMENÍ KLOKANŮ A PŠTROSŮ EMU

KDY: sobota a neděle v 11:00, 13.00 a 15:00

KDE: Zoopark Zelčín

ZA KOLIK: 30 kč za osobu



Největší kontaktní výběh v Čechách zve do svých venkovních expozic. Maximální počet lidí ve skupině je šest nebo počet členů jedné rodiny.

PROHLÍDKA KOKOŘÍNA

KDY: sobota a neděle 9:00 - 15:45

KDE: Hrad Kokořín

ZA KOLIK: základní vstupné 90,-Kč / děti 60 Kč



Hrad Kokořín nabízí návštěvníkům dvě prohlídkové trasy: I. prohlídkový okruh – prohlídka s průvodcem – starý palác, samostatně ochozy a vyhlídka z věže a II. prohlídkový okruh – samostatná vyhlídka z věže.