Halina Pawlovská | Foto: DENÍK/Tilen Vajt

Adventní festival na nelahozeveském zámku

KDY: 22. - 24. listopadu, v pátek od 13 do 17 hodin, o víkendu od 10 do 17 hodin

KDE: zámek, Nelahozeves

Adventní festival, na kterém nebude chybět nic, co na takové předvánoční události má být. Návštěvníky všeho věku čeká jarmark, tradiční řemesla, řemeslné dílničky, andělská poštovna, živý betlém, koledy, divadélko, staročeské zvyky a mnoho dalšího. V sobotu od 16.30 hodin proběhne rozsvěcení vánočního stromku na zámeckém nádvoří.