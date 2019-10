Dýňování na zámku Nelahozeves

KDY: 12. října od 10 do 17 hodin

KDE: Nelahozeves, zámek

ZA KOLIK: 140 Kč

Další ročník Dýňování, tradičních oslav příchodu zimy, se koná opět na zámku. Děti se mohou těšit na několik veselých divadelních vystoupení a soutěží, plnění úkolů v magické zahradě, či dobrodružnou výpravu do bludiště. Na „famfrpálovém hřišti“ si zase budou moci ověřit, jak dobře umějí létat na ručně vyrobených březových košťatech, podobně jako Harry Potter! Na nádvoří zámku návštěvníci najdou nejrůznější řemeslné stánky a v interiéru zámku si budou moci vyzkoušet svou zručnost na našich workshopech. Ideální příležitosti pro celodenní rodinný výlet, oslavu podzimu a sklizni dýní.

Stipendisté Akademie komorní hudby

KDY: 11. října od 19.30 hodin

KDE: Nelahozeves, zámek, Rytířský sál

ZA KOLIK: 80 - 150 Kč

Tento pátek zahájí stipendisté Akademie komorní hudby svou pátou sezónu komorním koncertem v zámeckém Rytířském sále. Vedle špičkových českých studentů zahrají i lektoři Ivo Kahánek na klavír, Jan Fišer na housle a Tomáš Jamník na violoncello. Zazní skladby A. Dvořáka a W. A. Mozarta. AKH se od roku 2015 věnuje podpoře mladých talentů a vzdělávání v oboru komorní hry. Výuka je realizována formou projektů, během kterých stipendisté připraví společně s lektory program, jenž je v závěru proveden na několika návazných koncertech.

Vyhlášení výsledků celostátní literární soutěže

KDY: 12. října 10.00 - 11.30 hodin

KDE: Mělník, hudební sál Masarykova kulturního domu

ZA KOLIK: zdarma

Slavnostní vyhlášení výsledků 25. ročníku celostátní literární soutěže "Mělnický Pegas 2019" prběhne tuto sobotu. V kulturním programu vystoupí se svým autorským čtením básník Václav Franc, slovo předsedy poroty přednese Eva Hrubá a vítězné práce zarecitují Alena Krtilová a Pavel Malák. Soutěž měla čtyři kategorie: autoři do 15 let, autoři do 30 let, autoři nad 30 let a kategorie pro autory, kteří již vydali svoji básnickou sbírku. Do soutěže se přijímalo od tří do pěti básní, napsaných ve třech vyhotoveních, a to strojem, počítačem nebo čitelným rukopisem.

Kočíčí pohádka v podání Hálkova městského divadla

KDY: 13. října od 15 hodin

KDE: Mělník, divadelní sál Masarykova kulturního domu

ZA KOLIK: 90 Kč

Veselá pohádka plná tance a kočičáren v rytmu písniček Jiřího Beneše bude k vidění v divadelním sále Masarykova kulturního domu. Je krásný podvečer a kočičí matinka Čičina s dcerkami Mickou a Mindou vyskáčí na svou oblíbenou střechu, aby tam dováděly, jak jen to kočky umějí, když na obloze svítí Měsíček. Z okna v podkroví je však nadávkami přivítá nevrlý pan Kačaba. A není to poprvé. Prý kvůli tomu kočičímu poskakování a mňoukání nemůže spát! Ale tentokrát nezůstane jen u nadávek. Kačaba kočkám nachystá zrádnou past – skrytou díru ve střeše. Přijďte se podívat, jak to bylo dál…

Kurz o tom, jak poskytovat dětem první pomoc

KDY: 12. října od 9 do 12 hodin

KDE: Mělník, Rodinné centrum Kašpárek

ZA KOLIK: 450 Kč

Úraz dítěte se může stát během chvilky, a co pak dělat? Kurz je zaměřen na uvolňování dýchacích cest především u dětí a kojenců, problematiku dětských úrazů a rozpoznání nemocí a jejich řešení. Kurz vede Ing. Josef Horešovský, člen České resuscitační rady, instruktor první pomoci a také specialista na defibrilátory a ventilátory. Přihlašování předem, počet míst je omezen.