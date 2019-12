Posezení pro rodiče s dětmi v RC Kašpárek

KDY: 13. prosince od 15.30 hodin

KDE: Rodinné centrum Kašpárek, Mělník

ZA KOLIK: Vstupné činí 80 korun na rodinu.

Tradiční předvánoční akce je určena zejména pro rodiče s dětmi (a jinak pro všechny ostatní přátele a zájemce). Od 15.30 hodin se přítomní pobaví u představení Vánoce pana Sovy, které zahraje divadlo Damúza. Společně se rozsvítí vánoční strom na zahradě centra, sešlost si společně zazpívá pár koled a pustí na vodní hladinu svíčky ve skořápce.

Nakrmí zvířátka v lese

KDY: 14. prosince od 10 hodin

KDE: Mšeno a jeho okolí



Vánoční hostina pro zvířátka proběhne tuto v sobotu v lese u Mšena. Poté, co se všichni účastníci sejdou u zdejšího koupaliště, vydají se do okolních lesů nakrmit obyvatele okolních polí a lesů. Ideální výbavou pro tuto procházku jsou zejména jablka, obilniny, tvrdé pečivo, mrkev nebo kaštany. Výlet pořádá Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí.

25 let Jarošáčku a setkání před Vánoci s Jarošovci na jednom večeru

KDY: 14. prosince od 17 hodin

KDE: divadelní sál Masarykova kulturního domu, Mělník

ZA KOLIK: Vstupné na akci činí 120 korun, 70 korun pro děti a seniory.



Tradičně jako každý rok se i letos těsně před Vánoci mohou diváci těšit na příjemné kulturní naladění, které jim přinese Dětský folklorní soubor Jarošáček, slavící letos 25 let, a Folklorní soubor Jarošovci. V sobotu příchozí do divadelního sálu naleznou rozptýlení při vystoupení obou folklorních souborů, které spolu úzce spolupracují: mnozí členové „menšího“ nacházejí v dospělosti uplatnění ve „větším“. Po vystoupení lze v klidu posedět s přáteli i s členy souborů v prostorách kulturního domu.

Divadlo o putování do Betléma

KDY: 15. prosince od 15 hodin

KDE: malý sál Regionálního muzea, Mělník

ZA KOLIK: Vstupné je dobrovolné.



Nastal nám den Veselý! je Vánoční příběh o putování do Betléma plný adventních písní a koled. Nastudovala jej se svými žáky Lýdie Paďourová-Havláková. Účinkují Jana Sklenářová, posluchačka teplické konzervatoře, v roli Marie, Jan Kudláček jako Josef, Jan Paďour jako ponocný/hospodský, Silvie Jašková jako Alžběta a Hana Glocknerová a Magda Jašková jako andělé.

Netradiční provedení vánočních koled

KDY: 15. prosince od 15 hodin

KDE: kostel Nanebevzetí Panny Marie, Lobkovice (Neratovice)

ZA KOLIK: Vstupné je zdarma.



Návštěvníci adventního koncertu žesťového kvinteta Five Brass se mohou těšit na pět vynikajících českých hráčů na žesťové nástroje, kteří jsou každý členy předních pražských hudebních těles. Kvintet doprovodí sopranistka Tereza Růžičková. Během vystoupení zazní celá řada vánočních koled v netradičním provedení. Vstupné je zdarma. Five Brass vzniklo již v roce 1996 na půdě Pražské konzervatoře a od samého založení tohoto tělesa se jeho hráči snaží o originální a především posluchačsky atraktivní interpretaci všech hudebních žánrů.