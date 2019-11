Písničkář Voxel zahraje i se svojí kapelou

KDY: 15. listopadu od 19.30 hodin

KDE: Kulturní dům Vltava, Kralupy n. V.

ZA KOLIK: Koncert populárního folk-popového písničkáře s vlastní kapelou Voxel & spol. je určen především mladšímu publiku, ačkoli kdo se cítí být duší mladý stále, koncert tohoto umělce také přivítá. Voxel, vlastním jménem Václav Lebeda, získal v roce 2013 druhé místo v hudební soutěži popularity Český slavík v kategorii Hvězda internetu, byl také nominován na cenách Anděl v kategorii Objev roku. Jeho skupina má nástrojové obsazení: akustická kytara, mandolína, baskytara, ukulele a bicí. Voxel občas také vystupuje v duu s Pokáčem.

Třídenní program: Pocta Václavu Havlovi s Rottrovou, Čvančarovou, Pilarovou a dalšími

KDY: 15. - 17. listopadu

KDE: zámek, Mělník

ZA KOLIK: 15. listopadu od 19 hodin se diváci mohou těšit na slavnostní večer Pocta Václavu Havlovi, který bude v režii herečky, zpěvačky a moderátorky Jitky Čvančarové. Kromě ní vystoupí i Eva Pilarová, Eva Holubová, Ladislav Špaček, Zdenka Lobkowicz a Václav Marhoul. V sobotu 16. 11. pak následuje od 19 hodin Sametový koncert Marie Rottrové. V neděli 17. 11. program uzavře večer nazvaný Jak legendy vzpomínají s Yvettou Simonovou, Pavlínou Filipovskou, Jiřím Štědroněm a Pavlem Skalickým.

Kouzelnická show s Kouzelným pohádkářem

KDY: 16. listopadu od 15 hodin

KDE: Společenský dům, Neratovice

ZA KOLIK: Kouzelný pohádkář, to je představení v Malém sále Společenského domu, na němž (nejen) děti mohou vstoupit do světa známých pohádek, nových kouzel, tajemné magie a originální zábavy. Budou cestovat z pohádky do pohádky a v každé pohádce si ukáží nějaké kouzlo. Mladý kouzelník a bavič Michal Kraus získal v roce 2010 ocenění Talent roku na soutěži v Nymburku a po devět let byl žákem slavného iluzionisty Pavla Kožíška. Michal Kraus veřejně vystupuje již deset let a v současnosti baví malé i velké diváky po celé republice.





Koncert skupiny Sto zvířat pro dospělé i jejich ratolesti

KDY: 16. listopadu od 20.30 / 17.30 hodin

KDE: Kulturní dům Vltava, Kralupy n. V

ZA KOLIK: Pražská ska kapela Sto zvířat odehrává letos již svoji devětadvacátou sezónu. Nadcházející podzim skupina absolvuje šňůru deseti koncertů, na nichž fanoušci uslyší symbolicky devětadvacet písní, o jejichž zařazení do playlistu mohli hlasovat přes letošní léto. Ve stejný den od 17.30 hodin probíhá i dětský projekt kapely Sto zvířat. Na světě je nová deska pro otrkaná dítka (ale i dospělé!), která si při veselých písničkách s lahůdkovými texty nejen báječně zakřepčí, ale dozví se, že "vole" není sprosté slovo, po čem se místo pšouků tiše zvoní nebo jak se stát opravdovým mlžem. Možnost koupě vstupenky na celodenní program: Tlustej chlapeček + Sto zvířat + doprovodný program s dětskými dílničkami apod. Sto zvířat zkrátka jede dál a těší se na své třicáté narozeniny v roce 2020.

Koncert k 30. výročí 17. listopadu s "J. Joplin" i "Krylem"

KDY: 17. listopadu od 16.30 hodin

KDE: Společenský dům, Neratovice

ZA KOLIK: Na sváteční den vystoupí se svým příspěvkem k oslavám 30 let od sametové revoluce trojice hudebních skupin, které od 16.30 hodin vystoupí ve Společenském domě. Koncert chystá kapela Janis Joplin Revival s Táňou „Máňou“ Poláčkovou, jež předvede svůj charakteristický vokál dosti se blížící hlasovému projevu slavné hippie zpěvačky, s Vladimírem Švandou a Ondřejem Tůmou. Dále vystoupí dylanovský revival The Boband, jehož lýdr a hráč na kytaru a foukací harmoniku jako by Bobovi z oka vypadl, a také by se měly přidat skupiny Odpusť Karle Kryle Band a kapela Vorasband.