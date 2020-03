KDY: 7. a 8. března 14:30

KDE: kino KD Vltava, Kralupy nad Vltavou

ZA KOLIK: 130 Kč

Frčíme

Americký animovaný komediální film diváky zavede do světa fantazie, kde se představí dva elfští teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo alespoň kousek něčeho magického. Bratrům nejde o nic menšího než na jeden den znovu spatřit svého dávno zesnulého otce… celého. Podařilo se jim totiž vykouzlit jen jednu jeho polovinu: tu spodní…

KDY: 8. března 14.00

KDE: sál restaurace U Nás Olovnice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Dětský maškarní karneval

Sál restaurace U Nás se stane dějištěm dětského křepčení, tance, her a zábavy. Místní Tělovýchovná jednota Sokol ve spolupráci s obcí připravila program pro děti. Dětský maškarní karneval potěší děti i rodiče v chladném a deštivém počasí a na jedno odpoledne vybarví jejich svět divokými barvami. Masky roztančí dětské disco. Na děti se těší Balónková Evička, s níž budou modelovat balónky, a klaun Sylva van Loon, který provede celým odpolednem plný her a zábavy. Vstupné na karneval je dobrovolné.

KDY: do 27. března 9.00

KDE: Regionální muzeum Mělník

ZA KOLIK: -

Jak se žilo na venkově

KDY: do 27. března 9.00 KDE: Regionální muzeum Mělník PROČ PŘIJÍT: Výstava s názvem Děti, přišel jara čas aneb Jak to bylo u Kudrnů seznamuje nejen děti s životem našich předků na vsi v období jara a s jarními tradicemi. Objednané školy zažijí interaktivní program. Vstupné je 40 korun a pedagogický doprovod zdarma. Stálé expozice představí historické kočárky, železnici, vinařství a další. Otevřeno je denně mimo pondělí do 17 hodin.

KDY: 8. března 16.00

KDE: Zasedací místnost Obecního úřadu Býkev

ZA KOLIK: -

Děti si zatančí na karnevalu

Nabitý program slibuje Dětský karneval s profesionálním klaunem a kouzelníkem. Děti naplno zabaví klubové tanečky, kouzelnická estráda a minidiskotéka. Na malé masky čekají také soutěže a oblíbené bublinky z bublinkovače i bublinová show.

KDY: 8. 3. od 20:00

KDE: kino KD Vltava, Kralupy

ZA KOLIK: 130 Kč

V síti je nový dokumentární film Víta Klusáka a Barbory Chalupové. 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů: Experiment, který naléhavým způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři zletilé herečky s dětskými rysy dostávají za úkol prostřednictvím falešných profilů na sociálních sítích předstírat, že je jim 12 let. Ve věrných kopiích dětských pokojíků, postavených ve filmovém ateliéru, chatují a skypují s muži všech věkových kategorií, kteří je na netu vyhledali a oslovili.