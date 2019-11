Svatomartinské hody na Pobudě

KDY: od 8. 11. v 11 hodin do 10. 11. v 19 hodin

KDE: restaurace Pobuda, Kokořín

ZA KOLIK: neuvedeno

Restaurace a vinárna Pobuda pořádá Svatomartinské hody u příležitosti svátku svatého Martina 11. listopadu. Svátek tradičně symbolizuje ukončení podzimních měsíců a doby zrání vína a oznamuje příchod zimy. Nedílnou součástí svatomartinských hodů je pečená svatomartinská husa, koláče a svatomartinské víno. Je tedy na co se těšit. Je doporučeno pořídit se předem rezervaci místa.

Křest knihy Michala Třetiny o cyklistice

KDY: 8. listopadu od 18 hodin

KDE: Regionální muzeum, Mělník

ZA KOLIK: zdarma

Mělnický cyklista Michal Třetina, který nás opustil v roce 2015, ve své knize Jak jsem jezdil do nebe vypráví o cestách 53 alpskými, pyrenejskými a apenickými průsmyky… Křest knihy se koná v malém sále muzea. Usměvavý a zapálený silniční cyklista, který projel na kole Evropu křížem krážem, zemřel po čelní srážce s nákladním automobilem, řízeným nezkušeným mladým řidičem, na rovince kousek od svého domova.

Katarina Szanyi - vernisáž výstavy Letní paradox

KDY: 8. listopadu od 18 hodin

KDE: antikvariát a kavárna Želví doupě, Mělník

ZA KOLIK: zdarma

Motto výstavy abstraktních maleb zní: Ať je člověku sebehůř nebo sebelíp, vždycky se to změní. Výstava slovenské malířky žijící v Ostravě potrvá do konce prosince 2019. Umělkyně si uchovává od poloviny devadesátých let, kdy vstoupila do povědomí kulturní veřejnosti, setrvale vysokou kvalitu a osobitost.

Cestovatel Jirka Kolbaba přiveze daleký Island

KDY: 8. listopadu od 18 hodin

KDE: Kulturní dům Vltava, Kralupy n. V.

ZA KOLIK: Digitální diashow Sedm divů Islandu představí oblíbený cestovatel a fotograf Jiříh Kolbaba, který byl na Islandu již desetkrát. Osamělá pevnina v severovýchodním Atlantiku je druhým největším ostrovem Evropy. Dynamická geologie z něj dělá ojedinělé, mimořádně fotogenické místo. Diváci uvidí termální prameny, gejzíry, vodopády, ledovce, vulkanickou barevnou půdu i nekonečné svěže zelené plochy. O diashow Jiřího Kolbaby je velký zájem, další besedy po celé republice má naplánované i s daty a místy až do prosince 2020.

Podzimní jarmark na náměstí

KDY: 9. listopadu od 9 do 15 hodin

KDE: náměstí Míru, Mělník

ZA KOLIK: neuvedeno

V sobotu proběhne již tradiční podzimní jarmark. Tržiště jako vždy nabídne pestrý sortiment originálních řemeslných produktů, celou řadu výtečných potravin z Česka i ze zahraničí a bohatý výběr občerstvení. Na tržišti budou přichystány též ukázky řemesel a tvořivé dílny pro děti.