Gentlemani v cylindrech ze známého 4tetu přijíždějí zazpívat do Mělníka

KDY: 31. ledna od 19 hodin

KDE: divadelní sál Masarykova kulturního domu, Mělník

ZA KOLIK: O náhradním termínu za zrušené představení, které mělo proběhnout 6. prosince, se posluchači mohou těšit na vokální kvarteto 4tet v čele s Jiřím Kornem. A capella uskupení podává již 16 let na svých koncertech špičkové pěvecké, ale i herecké výkony. K tomu se přidává nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Markové a Jana Boušky. Překvapivě originální pojetí aranžmá spolu s neotřelými harmoniemi Jiřího Škorpíka a temperamentní herecké, až „taneční“ výkony některých aktérů na jevišti potěší každé divácké ucho i oko.

Ples Rodinného centra Chloumek

KDY: 1. února od 19 hodin

KDE: Rodinné centrum Chloumek, Mělník

ZA KOLIK: Rodinné centrum Chloumek chystá vlastní ples. Příznivci a další zájemci se mohou přihlašovat na e-mailové adrese zařízení nebo osobně. Lidé se mohou těšit na živou hudba v podání kapely Gradace, dále jistě na pestrý program, také bohatou tombolu, ale hlavně na přátelskou atmosféru, která je zaručena. To vše a ještě mnohem více čeká účastníky na únorovém plese rodinného centra.

Tlapková patrola se vrací do kin a je „vždy ve střehu“

KDY: 1. a 2. února, 15:00

KDE: Městské kino Společenského domu, Neratovice

ZA KOLIK: Animovaný rodinný film Tlapková patrola s podtitulem Vždy ve střehu potěší každého dítského diváka, který má rád rozvernou zábavu se zvířátky. Nové pokračování přináší tentokrát speciální závodní příběh. Kluk Ryder a jeho psí záchranářský tým nikdy neví, jaký úkol jim nový den v Adventure Bay přinese, jsou ale vždy ve střehu a díky tomu pro ně žádný problém pro ně není příliš velký. Dokonce ani ve chvíli, kdy se před největším automobilovým závodem zraní jejich oblíbený jezdec…

Nejmenším dětem zahrají čtyři pohádky aneb Měla babka čtyři jabka

KDY: 2. února od 15 hodin

KDE: divadelní sál Masarykova kulturního domu, Mělník

ZA KOLIK: Představení pohádky Vlastimila Peška Měla babka čtyři jabka pro nejmenší diváky zahraje divadelní spolek Vojan z Liblice nad Cidlinou. Proběhne v rámci 48. ročníku přehlídky amatérských divadelních souborů Divadlo dětem. V každém "jablíčku" jsou skryty čtyři menší pohádky: O koblížkovi, O dědečkovi a kožíšku, O zlé koze a O velké řepě, jež jsou navzájem vtipně propojené. Nechybí písničky a velké loutky zvířat.

Králíček Jojo si tropí žerty z nacismu a Hitlera, ale snaží se i dojímat

KDY: 2. února od 20 hodin

KDE: Městské kino Společenského domu, Neratovice

ZA KOLIK: Válečnou komedii Králíček Jojo natočil novozélandský režisér Taika Waititi, který si sám zahrál jednu z hlavních postav, a to Adolfa Hitlera, tedy imaginárního kamaráda hlavní postavy, malého chlapce Joja. Další Jojovi kamarádi jsou z Hitlerjugend, kam Jojo také dochází. Prostě je to celé velká pohoda… Dokud desetiletý chlapec Jojo nezjistí, že jeho maminka ukrývá židovskou dívku. Zda je Hitler ve snímku zesměšněn moc, anebo málo, může posoudit každý sám. Film je přístupný pro diváky od 12 let.