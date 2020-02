Lekce určená seniorům se bude zabývat aplikacemi pro Android

KDY: pátek 14. 2., 10:00 - 11:00

KDE: Městská knihovna, Neratovice

Lekce základů ovládání počítače a dalších současných technologií probíhají pravidelně v neratovické městské knihovně. Tento kurz je určen přednostně účastníkům z řad seniorů. Tentokrát se zájemci dozvědí něco o aplikacích pro Android. Lektoři uvítají, když si s sebou účastníci vezmou své tablety, notebooky a podobně, a připraví si otázky na to, co je zajímá a co jim nejde. Každý měsíc mají připravené jedno, pokaždé jiné téma. Jako další téma přijdou na řadu 27. března textové procesory a excelové tabulky.

Na Pohádkovém karnevalu si děti zadovádí i zasoutěží

KDY: sobota 15. 2., 15:00 - 17:00

KDE: Dům dětí a mládeže, Mělník



Pohádkový karneval pořádá v sobotu Dům dětí a mládeže na adrese v sadech Na Polabí 2854. Děti se mohou těšit na spoustu zábavného programu šitého na míru nejmenším účastníkům letošního masopustního veselí. Čeká je krásná kouzelná pohádka, veselý tanec a dokonce mohou vyhrát něco pěkného v soutěžích, které pro ně organizátor připravil. Součástí programu bude losování vstupenek. Za lístek účastníci dají padesát korun na osobu.

Slavnostní večer a dětský karneval uzavře přehlídku

KDY: neděle 16. 2., 15:00

KDE: Masarykův kulturní dům, Mělník



Slavnostní zakončení 48. ročníku přehlídky amatérských divadelních souborů Divadlo dětem 2020. DJ Karel Moravec ve spolupráci s Novým divadlem připravil pro děti odpoledne plné hudby, her a soutěží. Při karnevalu proběhne předání cen za nejhezčí výtvarná díla z přehlídky Divadlo Dětem 2020 a budou vyhodnoceny nejhezčí masky karnevalu.

Kralupský masopust

KDY: 16. 2., 11:00

KDE: KD Vltava, Kralupy



Od 11 hodin bude otevřen masopustní trh před Kulturním domem Vltava, ve 14 hodin začínají hry a soutěže pro děti na hřišti TJ Sokol, v 15 hodin vyjde masopustní průvod městem s muzikou, maškarami a pravou moravskou slivovicí. Na 17. hodinu je pak připraven maškarní karneval pro malé i velké v KD Vltava.

V Modeláři Mádl hraje rappera podle Kata z bývalé skupiny Chaozz

KDY: 16. 2., 20:00

KDE: KD Vltava, Kralupy

V dramatické komedii Petra Zelenky Modelář diváci uvidí Kryštofa Hádka, Jiřího Mádla, Veroniku Khek Kubařovou, Zuzanu Fialovou a další. Film je příběhem dvou kamarádů provozujících prosperující půjčovnu dronů, které monitorují elektrárny, nosí luxusní kabelky na přehlídce místo modelek nebo sprejují ze vzduchu Petřínskou rozhlednu. Když se však jeden z hrdinů rozhodne využít dron k něčemu úplně jinému, situace ve firmě se začne komplikovat…