Na Myslivecký ples se chystají v Nelahozevsi

KDY: 11. 1., 20:00

KDE: Kulturní dům, Nelahozeves

Na mysliveckém plese je samozřejmostí ta správná plesová muzika a bohatá tombola - to vše nelahozevevští myslivci mohou slíbit. V taneční náladě návštěvníky bude udržovat zkušená kapela Krédo, jež hraje po plesech, bálech a zábavách své na míru šité aranže mnoha oblíbených písní po celém Středočeském a Severočeském kraji již od roku 1998. Členové Kréda sbírali a sbírají zkušenosti v různých poloprofesionálních a profesionálních orchestrech u nás i v zahraničí. Šestičlenné těleso ve složení zpěv, alt- a tenorsaxofon, trubka, kytara a basová kytara, klávesové nástroje, bicí nástroje a perkuse hraje vždy naživo. Kapelníkem je Aleš Hlaváček.

Na plese si zatančí swing

KDY: 10. 1., 20:00

KDE: Masarykův kulturní dům, Mělník

V pátek se uskuteční již třetí ročník Swingového plesu Nemocnice Mělník. Tentokrát se ponese v rytmu dvacátých let minulého století. K poslechu a tanci zahraje kapela Hot Wings, která je známá také ze současných českých festivalů. Malý sál se pak promění v prvorepublikovou kavárnu La Musique Café, kde rovněž po celý večer bude znít živá hudba. Jestliže swing obvykle netančíte, nemusíte se bát, v průběhu večera se vše naučíte. Vstupenky na ples jsou pro zájemce k dispozici na pokladně mělnické nemocnice za 420 korun a zahrnují i večerní raut.

Pracujeme s křídovými barvami I: Kurz pro začátčníky

KDY: 11. 1., 14:00 - 18:00

KDE: Atelier Stará škola, Vehlovská 4, Mělník

Tématem prvního workshopu ateliéru Stará škola v novém roce jsou holandské křídové barvy. Zájemci se v průběhu přibližně čtyři hodiny trvajícího kurzu naučí několik základních technik pro práci s těmito křídovými barvami, aby si dokázali s trochou zručnosti, chuti a odvahy natřít a upravit nábytek sami u sebe doma. Všechny potřebné pomůcky obdrží účastníci kurzu na místě. Cena kurzu činí 1500 Kč. Občerstvení je v ceně. Zájemci se mohou hlásit závazně telefonicky, e-mailem nebo přes webové rozhraní. Restaurátorský ateliér Stará škola nabízí služby všem, kdo chtějí zachovat krásu a funkčnost starého nábytku.

Zakleté pírko Zdeňka Trošky v kinech

KDY: různé časy (viz text)

KDE: KD Vltava, Kralupy; Společenský dům, Neratovice

Zakleté pírko je o velké lásce, která pomůže Anince přivést zpět jejího zakletého prince. Dívce úsilí nepřekazí ani dvě nafoukané a nepřejícné sestry, jež jí zpřelámají kouzelné pírko sloužící k přivolávání jejího milého, ani další nástrahy, které na ni na cestě čekají. S některými z nich jí pomůže i vodník, dobrák od kosti, v podání Lukáše Pavláska… Dále hrají Anastasia Chocholatá, Sara Sandeva, Šárka Vaculíková, Lucie Polišenská, Marek Lambora a další. V kralupském kině diváci mohou pohádku zhlédnout v sobotu 11. ledna od 17 hodin a v neděli 12. ledna od 14.30 hodin. Kino v Neratovicích snímek promítá v neděli 12. ledna od 17 hodin.

Výstava mladé světoběžnice Afrika v muzeu

KDY: do 2. února

KDE: Regionální muzeum, Mělník

Výstava cestopisných fotografií Kristiny Černé, která začala jezdit po světě od roku 2017 a od té doby "se nezastavila", probíhá v kavárně Regionálního muzea od 7. ledna do 2. února. Fotky si lidé mohou prohlédnout vždy v otevírací době kavárny, tedy od úterý do pátku od 9 do 17 hodin a o víkendu od 9 do 12.30 a od 13 do 17 hodin.