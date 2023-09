/FOTO, VIDEO/ Víte už, jak strávíte víkend? Kouzelné počasí na sklonku léta láká vyrazit za zábavou pod širým nebem. Nabízíme vám desítky tipů na zajímavé víkendové akce na Mělnicku i na dalších místech ve středních Čechách. Na koncerty, festivaly, dožínky, historické a pivní slavnosti, ale také na hrnčířské trhy, přehlídku traktorů nebo výstavu kvetoucích jiřin.

MĚLNICKO

Kostýmovaná prohlídka historických kočárků

Kdy: sobota 9. září od 10.00

Kde: Regionální muzeum Mělník

Za kolik: symbolické vstupné 1 koruna

V rámci Dnů evropského dědictví. Kostýmovaná prohlídka expozice historických kočárků, dětských houpadel a hraček. Jaká je historie mělnické továrny na výrobu kočárků Liberta? Které z muzejních kočárků si zahrály ve filmu? Co je to princezka a v jakém vozítku asi jezdil císař pán? To vše a mnohem více.

Den zvoníků



Kdy: sobota 9. září od 10.00

Kde: Mělník

Za kolik: neuvedeno



Vlastivědné vycházky s mělnickými zvoníky, v 10.00 a ve 14.00 od regionálního muzea, Účastníci zavítají do kapucínského kostela, evangelického kostela, ke zvonici v areálu kostela sv. Ludmily a do velké věže proboštského chrámu. Ve 12.00 zvoníci rozezní naráz většinu zvonů v Mělníku. Akce v rámci Dnů evropského dědictví.

Koncert dechového orchestru

Kdy: neděle 10. září od 15.00

Kde: Mšeno, náměstí Míru

Za kolik: neuvedeno

Koncert Velkého dechového orchestru MKD Mělník v rámci Dnů evropského dědictví. Za nepříznivého počasí se koná v sokolovně.

Happening na starém mostě



Kdy: sobota 9. září od 15.00

Kde: Veltrusy, Nalahozeves

Za kolik: vstupné dobrovolné



Na veltruském břehu duo Honza Řepka (kytara) a Radek Polívka, Pražská dixilandová společnost, Radůza, Noveber 2nd, Pohřební kapela. V Nelahozevsi Baumaxa dětem, myslivecká ekodechovka Markazíni, Žádnej stres, Olga Lounová.

Neratovický salon

Kdy: sobota 9. září od 13.00 a neděle 10. září od 12.00

Kde: Neratovice, náměstí

Za kolik: zdarma

Tradiční multižánrový hudební festival. V sobotu Sportem pro život (oceňování nejúspěšnějších sportovců města, ukázky z činnosti sportovních, klubů, hry a soutěže pro děti i dospělé, rozhovory a exhibice úspěšných reprezentantů, večerní taneční zábava pod širým nebem, hrají Karyna a Venda a Zdenda. V neděli spanilá jízda motorkářů, Neratovický salon: Eva Matějovská s kapelou, Jan Nedvěd ml. a Příbuzní, Bohuš Matuš & Charlie Band, Vltava, Jan Kalousek se skupinou, Michal Malátný a Lucie Černíková- Our Big band Stories, Petr Kotvald a Trik, noční ohňostroj.

BENEŠOVSKO

Den české historie

Kdy: sobota 9. září od 10.00

Kde: Křivsoudov, sokolovna a okolí

Za kolik: 150 korun, 50 korun/snížené, děti do 6 let zdarma

Tábory vojenských historických klubů, prohlídky historických zbraní, výstroje, ukázky historické techniky spojenců z období 2. světové války i německých zbraní a vozidel. Vše bude doplněno znalostní hrou, střeleckou soutěží, besedami, promítáním filmů a stánky.

Koncert Tomáše Kluse



Kdy: sobota 9. září od 18.00 hodin

Kde: Sázava, tábořiště U Hrocha

Za kolik: 480 korun



Koncert oblíbeného zpěváka Tomáše Kluse, tábořiště U Hrocha roztančí známé hity i nové písničky.

BEROUNSKO

Trampské Pikovice

Kdy: sobota 9. září od 11.00

Kde: Pikovice, louka u řeky

Za kolik: 300 korun/dospělí, 100 korun/ZTP, zdarma/ZTPP+děti do 12 let

Honza Nedvěd, Franta Nedvěd, Hop Trop, Jitka Vrbová, Pacifik, Taxmeni, Pavlína Jíšová a BABABand, Paběrky Marko Čermáka, Vojta Kiďák Tomáško, Hoboes Revival Alva, Choroš. Rýžování zlata pro děti i dospělé, uzlování, střelba z airsoftových zbraní, soutěž železný tramp a klání v balení telat (batohů).

Podzimní hrnčířské trhy



Kdy: sobota 9. a neděle 10. září od 8.00

Kde: Beroun, Husovo náměstí

Za kolik: zdarma



Přehlídka keramiků a hrnčířů z celého Česka i ze zahraničí, například z Maďarska, Slovenska, Polska, Rumunska, Německa, Bulharska, Itálie a dokonce z Jižní Koreje dorazí Ji-Hyun Chung s unikátním vícevrstvým porcelánem. Hudební program Ira Mimosa, Pražský Ukulele Band

KLADENSKO

Dny města Kladna

Kdy: pátek 8. září od 16.30, sobota 9. září od 13.30 a neděle 10. září od 12.00

Kde: Kladno, Sletiště

Za kolik: pátek a neděle zdarma, sobota 50 korun, děti do 10 let zdarma

V pátek Petr Bende a Filharmonie Hradec Králové, Petr Rezek a Nop band, v sobotu Verona, Kapitán Demo, Kali, Janec Ledecká Wanastovi vjecy, Kabát + ohňostroj, v neděli Myšák Eda, autogramiáda celého týmu A Rytíři Kladno, Traktor.

Zoolympiáda a hudební show



Kdy: neděle 10. září od 9.00

Kde: Zájezd, zoopark

Za kolik: 170 korun/dospělý, 110 korun/dítě od 3 let, 460 rodinná



Loučení s létem, zoolympiáda: umíte třeba skákat jako žába, nebo se plazit jako had? Od 15.00 hudební show s Bárou Ladrovou a jejími kamarády. Skákací hrad, trampolína a malování na obličej.

KOLÍNSKO

Zásmucké slavnosti

Kdy: sobota 9. září od 10.00

Kde: Zásmuky

Za kolik: zdarma

Zásmucké slavnosti se konají na počest obnovitele Zásmuk Adolfa Vratislava ze Šternberka, od jehož úmrtí letos uplynulo 320 let. Můžete se těšit na historickou slavnost s divadelní scénou, šermířské souboje i dobovou hudbu.

Kolínské kulturní léto



Kdy: neděle 10. září od 17.00 do 21.00 hodin

Kde: Kolín, Karlovo náměstí

Za kolik: zdarma



Přijďte si poslechnout závěrečný koncert Kolínského kulturního léta. Čekají na vás Crazydogs, Benjaming's Clan, Maxiband, Jan Maxián a Václav Noid Bárta.

KUTNOHORSKO

Krajské vinobraní a dožínky na Kačině

Kdy: sobota 9. září od 9.00

Kde: Svatý Mikuláš, zámek Kačina

Za kolik: 400 korun, 250 korun/senioři a studenti, 100 korun/děti od 120 cm

Akce pro celou rodinu, přehlídka českých, moravských i zahraničních vín, ale i nabídka pokrmů. Vše je doplněno doprovodným programem: projížďky na koni, dětský program na pódiu, výstava zvířat z farmy, hrají Orchestr Jaroslava Ježka, Vltava, Mňága a Žďorp, Švihadlo, Luboš Pospíšil či Naplech.

Festival na zelené louce



Kdy: sobota 9. září od 11.55

Kde: Senetín, letní tábor u rybníka Zbožňov

Za kolik: vstupné dobrovolné



Desátý a zároveň poslední ročník festivalu pořádá občanské sdružení Cesta životem bez bariér. Muzika, soutěže, hry. Akci bude moderovat Tomáš Fíla, známý i z televize, vystoupí Jaroslav Samson Lenk, Honza Křížek s kapelou, Isara, sbor AsiHlasy a další. Výtěžek z akce půjde na vylepšení bezbariérové táborové základny u rybníka Zbožňov.

MLADOBOLESLAVSKO

Historické traktory

Kdy: sobota 9. září od 9.00

Kde: Kropáčova Vrutice, areál firmy N&N Košátky

Za kolik: 150 korun, 100 korun/snížené, 400 korun/rodinné

Jedenáctý ročník výstavy Historické traktory, stabilní motory, zemědělské stroje. K vidění bude přes 280 exponátů. Po celou dobu si lze vyzkoušet jízdu na šlapadlech či historickém traktoru, rodeo býk a pro děti je připraveno malování nebo hry v písku.

Septemberfest



Kdy: sobota 9. září od 14.00

Kde: Mladá Boleslav, Krásná louka

Za kolik: 200 korun



Na pivních slavnostech vás čekají ochutnávky různých druhů piv, soutěže i kulturní program. Zahrají kapely Harlej či Alkehol.

NYMBURSKO

Jiřinkové slavnosti v Lysé nad Labem

Kdy: víkend 9. a 10. září od 9.00

Kde: Lysá nad Labem, výstaviště

Za kolik: 120 korun, 100 korun/snížené

Na 11. výstavě jiřin a gladiolů vás čekají poklady podzimní zahrady, které kvetou až do prvních mrazů. Vyšlechtěno už bylo 20 tisíc odrůd a spoustu z nich můžete spatřit na výstavě Jiřinkové slavnosti. Na zahradnických trzích budete moci nakoupit nebo se můžete od odborníků dozvědět spoustu rad, jak květiny pěstovat. Hraje šumavská kapela Obšuka.

Slavnosti piva v Kostelní Lhotě



Kdy: sobota 9. září od 14.00 hodin

Kde: Kostelní Lhota

Za kolik: 290 korun



Navštivte slavnosti piva, na kterých můžete ochutnávat z nabídky menších pivovarů. Čekají vás i soutěže a hudební festival. Vystoupí kapely Laura a její tygři nebo Wanastowi Vjecy revival.

PŘÍBRAMSKO

Svatohorská šalmaj

Kdy: sobota 9. září od 9.00

Kde: Příbram, Svatá Hora

Za kolik: zdarma

Den plný dobové hudby, tance, divadla a řemesla. Zahájení dobovým průvodem, dorazí také sokolník s dravci, kejklíři nebo šermíři, kteří svedou dokonce i ponožkovou bitvu. Navíc škola renesančního tance, historický kolotoč pro děti, středověký trh a mnoho dalšího.

Rožmitálské bábovkobraní



Kdy: sobota 9. září od 14.00

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum

Za kolik: zdarma



Rožmitálské bábovkobraní aneb Loučení s létem. Od 14.00 do 16.00 ochutnávka bábovek (soutěžící je mohou přinášet v pátek a v sobotu až do zahájení ochutnávky), živá hudba, skautská kavárna.

RAKOVNICKO

Koncert pro všechny dobré lidi

Kdy: sobota 9. září od 16.00

Kde: Lišany, areál U Pavlíčků

Za kolik: 350 korun

Festival pod širým nebem plný skvělé muziky. Hrají Grippeds, Mr. Feelgood, CruelJokers, Miloš Dodo Doležal a Mentol.

Heroldův Rakovník



Kdy: neděle 10. září od 17.00, 19.00

Kde: Rakovník

Za kolik: zdarma



Mezinárodní festival hudby a výtvarného umění začíná členskou výstavou Středočeského sdružení výtvarníků v Nové Síni pod Vysokou branou s vernisáží od 17.00 hodin, v 19.00 hodin následuje v Heroldově síni koncert – Kristian Mráček (housle) a Veronika Jaklová (klavír).