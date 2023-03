Víte už, jak strávíte víkend? Zůstanete doma, nebo vás láká vyrazit za zábavou? Podívejte se níže, nabízíme vám pár tipů na zajímavé víkendové akce na Mělnicku i na dalších místech ve středních Čechách a v Praze. Na koncerty, loučení se zimou, karnevaly, turistické pochody i běhy, ale třeba i festival dechovky, jízdy na kolotočích nebo trénink v curlingu.

Vynášení Morany, Ilustrační foto. | Foto: Regionální muzeum Mělník

MĚLNICKO

Morana skončí v Mělníku v Labi



Kdy: neděle 26. března od 15.00

Kde: Mělník, před regionálním muzeem

Za kolik: volně přístupné



Loučení se se zimou. Sraz budou mít účastníci před muzeem. „Společně ustrojíme Moranu a za zpěvu a tance ji vyneseme z města k řece,“ zve muzeum s tím, že průvod začne vyprávěním o původu zvyku, následovat bude vystoupení dětí z Jarošáčku. S sebou vyfouknuté vejce a šnečí ulitku s dírkou pro nazdobení Morany.

Sportovce čeká kralupský turistický běh

Kdy: sobota 25. března od 9.00

Kde: Kralupy nad Vltavou, turistická základna

Za kolik: diváci zdarma, startovné 50 korun

Veřejný závod v turistickém běhu, který je zároveň Mistrovstvím Středočeského kraje a pohárem Středočeského kraje. „Přijďte si vyzkoušet sport, ve kterém kralupští závodníci patří k nejlepším v České republice,“ vyzývají pořadatelé.

BEROUNSKO

Hvězdárna v Žebráku čeká na hosty



Kdy: pátek 24. března od 18.00

Kde: Žebrák, hvězdárna

Za kolik: vstup zdarma



Speciální program v rámci Dne hvězdáren. Na příchozí bude čekat pohádkový maraton, pozorování Měsíce i úzkého srpku planety Venuše anebo prohlídka hvězdárny - a vedle zážitků pod hvězdnou oblohou i hezké dárky. Akce je vhodná pro rodiny s dětmi.

Děti budou putovat z pohádky do pohádky

Kdy: sobota 25. března od 14.30

Kde: Zdice, společenský dům

Za kolik: 100 korun

Dětský karneval na téma putování z pohádky do pohádky. Malé maškary se mohou těšit na rej masek, tanec, odměny, soutěže nebo hry s Honzou Ladrou, s nímž přijede také oblíbený myšák Eda, princezna Týnka, žabák Standa a speciální host Bobík z Bohušovic.

KLADENSKO

Kladeňáci se rozloučí s Moranou



Kdy: neděle 26. března od 14.00

Kde: Kladno, náměstí Starosty Pavla

Za kolik: volně přístupné



Vynášení Morany z Kladna. Po společné přípravě na náměstí se účastníci vydají průvodem na zahradu Sládečkova vlastivědného muzea. Tam bude Morana slavnostně spálena. Lidé se mohou těšit také na vyrábění létečka, tedy zdobení větviček. O hudební doprovod se postará kytarista Michal Turek a žáci ze souboru Hříbátka MJZŠ Hřebeč. S sebou vyfouklé vajíčko a pentli na ozdobení Morany, piknikovou deku a hry na zahradu.

Turisté se opět vydají za Havlíčkem

Kdy: sobota 25. března od 7.00

Kde: Slaný, městské centrum Grand

Za kolik: neuvedeno

Slánský odbor Klubu českých turistů pořádá 41. ročník pochodu Za Havlíčkem. Tentokrát se půjde ze Slaného do bývalých lázní Šternberk. Start je možný od 7 do 10 hodin z Městského centra Grand Slaný. Do cíle, kterým bude restaurace Na Střelnici, by měli účastníci dorazit do 16 hodin. Připraveny budou trasy dlouhé 2, 15, 21 kilometrů. Cyklisté ujedou 50 kilometrů. Organizátoři mysleli také na rodiny (trasa 15 kilometrů) a na maminky s kočárky (5 kilometrů).

PŘÍBRAMSKO

Nový rybník provoní vepřové dobroty



Kdy: sobota 25. března od 11.00

Kde: Příbram, Nový rybník

Za kolik: volně přístupné



Vepřové hody. Příchozí si budou moci pochutnat třeba na prdelačce, jitrničkách, jelítkách, tlačence, zabijačkovém guláši nebo škvarkových plackách. Připraven bude také hudební program. Od 10 hodin si návštěvníci vyslechnou reprodukovanou dechovku, kterou o hodinu později vystřídá živá hudba - harmonika s bubínkem. Od 14.30 hodin bude hrát dechovka ZUŠ Antonína Dvořáka, od 16 hodin opět harmonika a bubínek.

Příbramské divadlo rozezní Felix Slováček

Kdy: neděle 26. března od 17.30

Kde: Příbram, Divadlo A. Dvořáka

Za kolik: 290 korun

Koncert stálice české hudební scény, saxofonisty Felixe Slováčka. „Na české hudební scéně představuje špičku mezi hráči na klarinet a saxofon. Do jeho stálého repertoáru patří díla jak z oblasti klasické hudby, tak i jazzu a popu,“ připomněli pořadatelé koncertu.

RAKOVNICKO

Wohnouti to rozbalí v Rakovníku



Kdy: sobota 25. března od 20.00

Kde: Rakovník, kulturní centrum

Za kolik: 400 korun



Hudební skupina Wohnout zavítá v rámci své koncertní šňůry Unplugged také do Rakovníka. „Pokud nás někdy někde uvidíte hrát, berte v potaz, že hudbu děláme sice srdcem, ale není to znát. Jsme totiž děsný kameňáci,“ píše o sobě kapela na svém webu.

Zatančete si na hity konce minulého století

Kdy: pátek 24. března od 20.00

Kde: Nové Strašecí, Novostrašecké kulturní centrum

Za kolik: 150 korun

Vzpomínáte na staré dobré diskotéky? Jednu takovou budete moci zažít v Novém Strašecí. Oldies Disco Party nabídne hudbu oblíbených sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých let, hraje dýdžejská dvojice - DJ Speaker a DJ Pavel.

BENEŠOVSKO

Cyklisté změří síly v terénu u Pyšel



Kdy: sobota 25. března od 13.00

Kde: Pyšely, rybník Debrný

Za kolik: diváci zdarma, závodníci 300 až 400 korun



Závody horských kol v okolí pyšelského rybníka, na sportovce bude čekat trasa dlouhá 25 kilometrů, zdolají přitom převýšení 660 metrů. Junioři pojedou 15 kilometrů. Závodit se bude v kategoriích ženy, muži, juniorky a junioři od 12 do 16 let. Výsledky budou vyhlášeny kolem 16. hodiny.

Vydejte se do světa včel

Kdy: do 8. května

Kde: Benešov, Muzeum Podblanicka

Za kolik: 40 korun dospělí, 20 korun studenti a senioři

Včely slaví 120 let je název výstavy, která představuje organizované včelaření na Benešovsku od založení místní včelařské organizace v roce 1903 až po současnost. Lze se zúčastnit také doprovodných akcí. Nejbližší z nich se uskuteční ve středu 29. března, kdy bude od 17 hodin bude v muzeu přednášet Hanka Chmelová o apiterapii, tedy léčení medem a včelími produkty.

BOLESLAVSKO

Nalaďte se na Velikonoce jarmarkem



Kdy: sobota 25. března 9.00 až 16.00

Kde: Mladá Boleslav, Českobratrské náměstí

Za kolik: volně přístupné



Velikonoční jarmark s pestrým sortimentem, pohodovou jarní atmosféru dokreslí vystoupení Folklorního souboru Horačky a žáků z mladoboleslavské ZUŠ. Děti určitě zaujme obří slepice a vejce či jarní minizoo.

Pochod povede přes velikonoční ateliér

Kdy: sobota 25. března od 8.06

Kde: Mladá Boleslav

Za kolik: cena lístků na vlak

Klub českých turistů Mladá Boleslav pořádá turistickou akci, v rámci které se účastníci vydají z nádraží v Sadské přes Nymburk do Kerska. Zde je čeká návštěva velikonočního ateliéru Kuba a následně také návrat do Sadské. Odjezd z vlakového nástupiště Mladá Boleslav město je v 8.06, z boleslavského hlavního nádraží pak v 8.14 hodin. Návrat je plánován kolem 16. hodiny.

KOLÍNSKO

Festival dechovky vrcholí



Kdy: do 26. března

Kde: Lysá nad Labem, výstaviště

Za kolik: 150 korun



Den s programem Českého Rozhlasu. V sobotu je pak na programu od 10 a 13 hodin vystoupení Jiřího Škváry a jeho muzikantů, od 11.30 a 14.30 hodin pak zahraje příchozím Pernštejnka. Poslední den festivalu, tedy neděle, nabídne od 10 a 13 hodin koncerty Křídlovanky a od 11.30 a 14.30 hodin vystoupení kapely Táboranka.

Dobrovolníci uklidí Pečky a okolí

Kdy: sobota 25. března od 9.00

Kde: Pečky, u Křížova mlýna

Za kolik: volně přístupné

V rámci celosvětové akce s názvem Ukliďme svět se bude uklízet také v Pečkách. „S sebou dobrou náladu, pracovní rukavice a pevnou obuv,“ představili pořadatelé seznam věcí, které si mají účastníci přinést s sebou. Pytle na odpadky budou zajištěny. Uklízet se budou zejména cyklostezka na Ratenice, prostor podél Výrovky k nové lávce u železničního mostu a silnice Pečky – Vrbová Lhota. Po akci si všichni společně opečou špekáčky.

KUTNOHORSKO

Kollárovci zahrají v Kutné Hoře



Kdy: neděle 26. března od 15.00

Kde: Kutná Hora, Kulturní dům Lorec

Za kolik: 400 korun



Slovenská hudební skupina Kollárovci, která hraje od roku 1997, a to především folklórní písně blízké východnímu Slovensku, vystoupí v rámci svého českého turné v Kutné Hoře. Hudebně zábavná show, vynikající zpěvy a nádherná muzika.

Kačina se opět otevře návštěvníkům

Kdy: sobota 25. března od 9.00

Kde: Kačina, Muzeum českého venkova

Za kolik: 150 až 180 korun

Muzeum českého venkova, které sídlí na zámku Kačina, otevře po zimě své brány veřejnosti. Navštívit bude možné aktuální výstavy a expozice, Chotkovskou knihovnu, zámecké divadlo, kapli i interiéry. „Pro první letošní návštěvníky Kačiny máme připravený dárek v podobě unikátní prohlídky se zámeckým zahradníkem, na které bude možné mimo jiné ochutnat pravou kačinskou kávu, vypěstovanou z naše zámeckého kávovníku,“ zve muzeum.

NYMBURSKO

Centrum pro všechny pořádá společenský večer



Kdy: pátek 24. března od 20.00

Kde: Nymburk, Obecní dům

Za kolik: 300 korun



Společenský večer Centra pro všechny. Návštěvníci se mohou těšit na taneční vystoupení a různé speciální hosty večera. K tanci a poslechu bude hrát zábavová kapela Fortuna 77.

Tématem přednášky bude dílo Bohumila Hrabala

Kdy: sobota 25. března od 13.00

Kde: Nymburk, městská knihovna

Za kolik: neuvedeno

Historička a bibliografka Moravské zemské knihovny v Brně Lenka Pokorná Korytarová bude v nymburské knihovně přednášet na téma Literární dílo Bohumila Hrabala v překladu po roce 1989. S jakým ohlasem se však Hrabalovo literární dílo setkalo ve světě? Ve kterých jazycích si čtenáři mohou přečíst spisy Bohumila Hrabala a ve které zemi se jeho spisy vydávají nejčastěji? Jak si Bohumil Hrabal vede v porovnání s dalšími českými autory? A které tituly patří mezi nejpřekládanější?

PRAHA

Vasilův Rubáš hraje v Malostranské Besedě



Kdy: 24. března od 20.30

Kde: Praha, Malostranská Beseda

Za kolik: 250 korun



Koncert kapely Vasilův Rubáš. Folk-reggae-punkové duo nabízí chytlavé melodie, nápadité a vtipné texty plné originálních spojení, obrazů či asociací a především neuvěřitelný proud energie. Návštěvníky koncertu zaručeně dostane nejen unikátním mixem skvělé hudby, ale i svým komickým vystoupením a humorem.

Vyzkoušejte si curling zdarma

Kdy: 26. března 14.00

Kde: Praha 4, Curling aréna Roztyly

Za kolik: zdarma

Že to v televizi vypadá jednoduše? Přijďte se na vlastní kůži přesvědčit, jaký curling doopravdy je. Na místě vám zdarma zapůjčíme vybavení a k dispozici budou také instruktoři, kteří vám všechno ukážou a vysvětlí. Pro koho je akce vhodná? Pro všechny od 9 let. Co si vzít s sebou? Chuť si zahrát a něco se naučit, teplé oblečení a čistou (nejlépe sálovou) obuv.

Výstava - Vladimír Suchánek: Krásná neznámá



Kdy: 24. a 25. března 10.00

Kde: Praha 1, Galerie 1, Štěpánská

Za kolik: Vstup zdarma



Výstava Krásná neznámá. Vladimír Suchánekbyl jedním z nejvýznamnějších českých výtvarných umělců druhé poloviny 20. a počátku 21. století, který svými barevnými litografiemi dosáhl uznání po celém světě. Výjimečný člověk mnoha talentů a schopností, akademický malíř, grafik a ilustrátor se do povědomí nejširšího publika dostal také jako tvůrce poštovních známek, či mistr grafického exlibris.

Matějská pouť na začátku jara pokračuje

Kdy: do 10. dubna, úterý až pátek 13.00, víkendy a svátky 10.00

Kde: Praha 7, Výstaviště

Za kolik: úterý až pátek zdarma, víkendy a svátky 30 korun

Legendární Matějská pouť. Vyzkoušejte si desítky domácích i zahraničních atrakcí. Mezi nejznámější patří obří ruské kolo, trojpatrový strašidelný zámek, dům smíchu, řetízkový kolotoč vysoký 50 metrů, centrifuga, bezpočet houpaček a skákacích hradů, staročeská střelnice či stále vyhledávané a oblíbené autodromy.