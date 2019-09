Každý má šanci vystoupit na písničkovém večeru

KDY: 6. 9. od 19 hodin

KDE: Lhotka u Mělníka

ZA KOLIK: zdrama

Pojď dál a zpívej aneb Lhotecký Open Mic bude večer plný pohodové folkové muziky, veršů a možná i překvapení. Každý z vystupujících bude mít prostor cca 25 minut. Jako host z publika může vystoupit kdokoliv s jednou písní či básní. Stačí se domluvit patnáct minut před začátkem akce. Vstupné je dobrovolné. Na programu budou Laguna z Cítova, Jirka „Ježek“ Suchý & Diana Rey z Mělníka, Saša Niklíčková z Boleslavi a další. Hosté z publika budou mít možnost mezi 20.25 a 20.40 hodin.

Happening s Yellow Sisters i Xavierem Baumaxou

KDY: 7. září od 14 hodin

KDE: Miřejovický most a jeho okolí na obou březích Vltavy (Veltrusy/Nelahozeves)

ZA KOLIK: zdarma

Spoustu hudby na dvou pódiích a bohatý doprovodný program čeká každého, kdo zavítá na Miřejovický most a jeho okolí tuto sobotu. Akce již popáté symbolicky spojí oba břehy Vltavy se spřátelenými městy na každém z nich. Strany mostu se budou při vystoupeních pravidelně střídat. Do 16 hodin jsou přichystána hlavně dětská představení. V pozdějších časech se diváci mohou těšit na polovinu sestavy oblíbených a známých Yellow Sisters či na svérázného písničkáře Xaviera Baumaxu, ale i na mnoho dalších zajímavých jmen. K tomu budou na místě stánky s řemeslnými a domácími výrobky, dílničky, hasiči s technikou a další zajímavosti.

Pátý ročník festivalu sportu pro rodiče s dětmi

KDY: 7. září od 13 hodin

KDE: sportovní areál FC Mělník

ZA KOLIK: zdarma



Festival sportu se chystá ve sportovním areálu vedle haly Bios na Podolí na tuto sobotu. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet přes dvacet sportovních odvětví, seznámit se se zástupci místních sporotvních klubů, dozvědět se o možnostech sportování pro děti v Mělníku a třeba si i spolu se svými dětmi zazávodit ve víceboji o cenné kovy. Doprovodný program nabídne letecké „bombardování“ sladkým nákladem, hasičská pěna, ukázky atraktivních sportů a mnoho dalších zajímavých věcí. Akci pořádá Okresní tělovýchovné sdružení Mělník, z. s. Vstup je zdarma.

Komentované prohlídky v rámci Dnů evropského dědictví 2019

KDY: 7. září od 8 hodin

KDE: Mělník, Kly - Záboří

ZA KOLIK: zdarma



Návštěvníci v tento den mohou zavítat gratis do několika vybraných památkových objektů. Od 8 do 12 hodin to bude mělnický kostel sv. Ludmily, kde budou probíhat komentované prohlídky exteriéru a interiéru kostela. Od 9 do 17 hodin bude volně přístupný bývalý kapucínský hospic v objektu Regionálního muzea v Mělníku a také muzejní vlastivědná expozice. VOstruhové ulici muzeum dává volný vstup na prohlídku expozice historických kočárků. V Klech mohou zájemci zajít na komentovanou prohlídku od 14 hodin do 16 hodin do farního kostela Narození P. Marie - na návsi je navíc na programu doprovodný pouťový program.