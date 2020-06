Senioři se vydají na výlet

Klub seniorů pořádá společný výlet do Hřenska. Ráno vyrazí městskou hromadnou dopravou od Kaštanu v 5.37 hodin do Kralup nad Vltavou, dále rychlíkem v 6.18 hodin do Děčína, odkud se přesunou do Hřenska.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lenka Klimentová

KDY: 1. července 5:37

KDE: Nelahozeves, Hřensko

ZA KOLIK: - Čeká je mírná turistika, projížďka turistickým vláčkem a lodičkami po soutěskách.

Autor: Olga Vendlová