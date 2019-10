KDY: 27. října, 10:00

KDE: Zoopark, Zelčín

ZA KOLIK: 20 Kč

Komentovanou prohlídku pořádá místní zoopark. Akce provede zájemce po stájích a ohradách, poučí je o tom, co všechno obnáší takový chov zvířat. Průvodce ukáže, jaká zvířata a zvířátka se v zooparku chovají, co žerou, jak „bydlí“, kde tráví svůj čas, poučí o zajímavostech. Sraz účastníků je před vchodem do stájí, prohlídka bude trvat asi devadesát minut. Každý si s sebou může vzít suché pečivo na krmení. Maximální počet osob na komentovanou prohlídku je třicet, proto je vhodné v týdnu před prohlídkou učinit telefonicky, e-mailem nebo přes facebookový účet rezervaci.