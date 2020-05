Výletní loď zahájí v květnu nejen okružní plavby

Loď Fidelio již zahájila letošní sezónu a má připlout z Prahy do Mělníka poslední květnový víkend a začne vozit omezený počet turistů po několika trasách. Hned v neděli 31. května nabídne okružní plavby na soutok Labe a Vltavy pod zámkem během odpoledne v každou celou hodinu.

Výletní loď Fidelio brázdí Labe na Mělníku od května do konce září, a to od čtvrtka do neděle. Vyhlídkové plavby poskytují zájemcům nevšední zážitek. | Foto: Marta Dušková

KDY: 30. května

KDE: Soutok Labe a Vltavy Mělník

ZA KOLIK: - „Dále v červnu vypluje v pátky, soboty a neděle. O prázdninách každý den kromě pondělí. Dvouhodinové plavby, jako loni do Obříství a zpět a do Prahy a zpět se zastávkami,“ informuje mluvčí města Barbora Walterová Benešová. Zastávky jsou: Zelčín, Lužec, Nelahozeves, Kralupy, Libčice, Řež, Úholičky a Roztoky.

Autor: Olga Vendlová