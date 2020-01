KDY: 24. - 26. 1., různé časy

KDE: Zomní stadion, Mělník

V pátek se můžeme projet odpoledne od 15.00 do 16.30 hodin, v sobotu pak se bude bruslit jen dopoledne, a to od 9.45 do 11.45 hodin, v neděli bude stadion otevřen pro veřejnost od 10.15 do 11.45 a od 13.00 do 14.30 hodin. Prodejna s broušením a půjčovnou bruslí je otevřená každý všední den od 15 do 19 hodin, v sobotu od 9.15 do 17.30 a v neděli od 8.30 do 17.30 hodin. Na broušení bruslí je lépe přijít s předstihem nebo ve všední den.