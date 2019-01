Americký thriller varuje před digitální neopatrností

Máte v mobilním telefonu choulostivé fotky? Americký thriller, který promítá v pondělí a v úterý kralupské kino Vltava, názorně, brutálně i komicky ukazuje, co to s člověkem udělá, když se takové obrázky dostanou ven. Příběh města, kde do digitálních životů většiny obyvatel pronikne neznámý hacker, který začne zveřejňovat zejména to, co mělo zůstat skryto. Vhodné pro všechny náctileté, kteří více než v reálném světě žijí na mobilu, kde postují, lajkují, šérují a selfíčkují. A přes veškerá varování nejsou dost opatrní