Běháním podpořit dobrou věc mohou zájemci při čtvrtém ročníku Run and Help Běhání, které pomáhá v úterý 24. dubna od třinácti do sedmnácti hodin. Běhat se bude na hřišti u Základní školy J. A. Komenského a za každé kolečko je možné přispět minimální částkou deseti korun a tím pomoci žákyni školy Markétce s jejím hendikepem, nemocí motýlích křídel. Akci pořádá Konto Bariéry.