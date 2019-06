Bohatý program Dne Kralup potrvá až do konce víkendu

V těchto dnech probíhají Dny Kralup. Dnes od 9 do 14 hodin jsou na programu zábavné dětské hry s Harrym Potterem pod infocentrem, od 16 do 18.30 hodin Orientační běh, v 16.30 Pocta starostovi Vaníčkovi ve Vaníčkově ulici, od 17 do 19 hodin koncert Vocal Bandu v Cafe Terassa a od 20 hodin do půlnoci Oldies Party v loděnici Kotva. V letním kině na Palackého náměstí se bude od 21:30 promítat Bohemia Rhapsody. V sobotu se koná turnaj století, hudební festival (Horkýže slíže, Žalman...), výletní plavby a další. Na půlnoc se pak slavnostní ohňostroj na levém břehu u mostu TGM.