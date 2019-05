Což takhle dát si antik

V obci Spomyšl nedaleko Mělníka provozuje rodinná firma v objektu bývalé sušárny chmele, prodej a nákup použitého nábytku a dekoračních předmětů. Antik Spomyšl je ráj pro ty z vás, co chtějí svůj domov obohatit o něco neobyčejného, nebo se svých starých věcí zbavit a jednoduše je prodat. Můžete zde najít dekorace do interiéru, svítidla, obrazy, hodiny, krby, sochy, sklo a porcelán, ale samozřejmě také velký výběr nábytku, rozmanité industriální výrobky i zajímavé solitéry. V úžasném industriálním třípodlažním prostoru si jistě najdete svého drobného nebo objemného designového favorita. Zde se prostě recyklují a zachraňují staré věci a dává se jim druhý život. Návštěva vás jistě vtáhne do časů dávno minulých, nechte se fascinovat i inspirovat.

Kdy: Po až Pá od 9 do 17 hod., So od 13 do 17 hod.