Čtenáře čeká letní klání

O letních prázdninách odpočíváme, věnujeme se více rodině a svým koníčkům. Ale kniha nás provází v letních měsících na chaty, pláže, louky, k řece, třeba i do kavárny. V duchu této relaxace vyhlásila neratovická městská knihovna letní fotografickou soutěž na téma Kniha. Až do konce srpna mohou zájemci přihlásit všechny své fotky. Účastníci mají za úkol zaznamenat knihu v mnoha různých podobách. Své příspěvky mohou zaslat elektronicky do knihovny v Neratovicích.