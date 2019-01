Cyklotour Josefa Zimovčáka Na kole dětem

Kdo půjdete kolem, přijďte se bavit kolem. V úterý 5. června v našem městě zakončí velocipedista Josef Zimovčák 6.etapu své charitativní cyklotour Na kole dětem. To je ten, co jezdí na vysokém kole. Při té příležitosti bude na Masarykově náměstí připraven od 16:30 do 18:00 hodin doprovodný program. Uvidíte biketrialovou show RideWheel a zahraje skupina Antikvariát. Od 20 hodin vás zveme do kavárny KrisKros Cafe na besedu, v rámci které si můžete s Josefem Zimovčákem popovídat o jeho cestě. Zde také můžete nakoupit nadační předměty (cyklistické dresy, trička, ponožky, náramky), jejichž nákupem pomůžete onkologicky nemocným dětem. Vstupné na besedu je dobrovolné.