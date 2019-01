Další nedělní pohádka nabídne příběh Káči a čerta

Čert a Káča je název další nedělní pohádky v divadelním sále Masarykova kulturního domu. Kdo by neznal pohádkovou Káču. Pohádku plnou písniček a veselých scének přiveze dětem Divadelní agentura Praha. Káča je známá postava českých pohádek, vždy je to řízná, rázovitá lidová postava. Káča v pohádce na motivy spisovatelky Boženy Šimkové je mladé, energické děvče, které slouží u panovačné a sobecké kněžny. Po vede setkání s čertem k vytoužené svatbě Káči? A jak to dopadne se závistivou a domýšlivou kněžnou?