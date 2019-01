Děti opět sbírají razítka

Do kralupského kulturního domu Vltava zamíří děti. Klasická pohádka na motivy Boženy Němcové Čert a Káča je potěší řadou písniček a veselých scének. Pohádku napsala známá spisovatelka a autorka divadelních her Božena Šimková, autorka večerníčku Krkonošské pohádky. Její hry se vyznačují krásnou, květnatou češtinou a srozumitelným příběhem. Dalším ročníkem pokračuje razítková soutěž Z pohádky do pohádky. Do pohádkové kartičky budou děti sbírat razítka, aby se mohly zapojit do vánočního slosování o ceny.