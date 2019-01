Děti poznají život ve vodě i v lese

Letní příměstské tábory pro děti od tří do deseti let věku v budově nedomické základní školy se uskuteční v termínech vždy od pondělí do pátku od 13. do 17. srpna, 20. až 24. srpna, 27. až 31. srpna. Každý den bude o děti postaráno od osmi do sedmnácti hodin. Připraveno je pro ně smyslové a zážitkové poznávání přírody, zkoumání života ve vodě i ve zdejších lesích, tvoření, hry i výlet. Bližší informace o přihlášení jsou k dispozici na webových stránkách obce.