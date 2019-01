V zahradě mělnické městské knihovny začne už dnes od sedmnácti hodin představení pro děti Lakomá Barka. Marionetová pohádka s dominantní scénou představí nejmenším divákům tradiční pohádku, kterou napsal Jan Werich. Tuto tradiční pohádku do Mělníka přiveze zde už známý divadelní soubor Kaká. Nic nesplete člověka tolik jako jméno vesnice Dejvice. Řekli byste, že je to od slova DEJ-VÍCE. Ale ono je to v této vesnici úplně naopak.