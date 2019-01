Divákům vypráví Shakespeare

V projektu divadelní společnosti StageArtCz a Divadla Bolka Polívky, který nabídne Masarykův kulturní dům v Mělníku v rámci dopoledního představení, se diváci ponoří do doby alžbětinského divadla. Prostřednictvím vyprávění samotného dramatika Williama Shakespeara dozví mnohé o jeho soukromém životě, o pozadí vzniku jeho nejslavnějších divadelních her i o tom, jak to chodilo v dobách renesanční Anglie. Hlediště patří starším školákům, studentům a zájemcům z řad veřejnosti.