Do Ledčic za pravěkem

V areálu HistoryParku v Ledčicích parta studentů archeologie buduje typické pravěké a středověké osady tak, aby co nejvěrněji zrekonstruovali jejich finální podobu. Oproti klasickému archeoskanzenu však chtějí rekonstruovat nejen konečný stav stavby, nýbrž i její průběh. Celý areál by se tak měl stát interaktivní vzdělávací atrakcí, prostřednictvím které se návštěvníci vydají na cestu do minulosti a stanou se lovci starých příběhů. O prázdninách je otevřeno denně od 10 do 18 hodin.