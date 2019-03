Expediční kamera nabídne filmy ze šesti zemí

Sokolovna ve Mšeně bude patřit tradiční akci s názvem Expediční kamera, a to v sobotu 6. dubna v 15 hodin. Zájemci budou moci shlédnout šest krátkých filmů věnovaných expedicím a výpravám. Na akci je zastoupeno šest zemí a nechybí ani Česká republika a Slovensko. Pokud máte rádi dobrodružství, tak byste rozhodně neměli chybět. Čeká vás cesta do nitra džungle, plavba přes oceán i po divokých řekách a také návštěva domorodých kmenů. Můžete se například těšit na snímek Matsés, který vás dojme a zároveň vyděsí, Stumped vypráví o odvážné lezkyni a Tupendeo zavede diváka do Himalájí.