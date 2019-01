Hodnotit se bude doba letu i nejhezčí vlaštovka

Dům dětí a mládeže na mělnickém Polabí pořádá ve svém sále Vlaštovkiádu. Způsobů, jak vlaštovku složit, je několik, a tak bude možné soutěžit s jakoukoliv vlaštovkou, která bude složena z kancelářského papíru, nejvýš o velikosti A4. Pomoc dospělých při stavbě vlaštovky je dovolena, létat ale děti budou samy. Hodnotit se bude vzdálenost, doba letu i nejhezčí vlaštovka. Každý soutěžící bude mít tři pokusy. Účastníci budou rozděleni do dvou kategorií podle věku, do 12 let a do 18 let.