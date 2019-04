Jak dopadne válka kuchařek?

Co se stane, když osud zavede dvě zralé ženy, které se léta nenávidí, do televizní kuchařské show? Veronika Žilková, Michaela Dolinová, Vincent Navrátil a Milan Duchek se představí v komedii nejen o vaření, jež se uskuteční ve Společenském sále Neratovice. Kuchařky Dolly a Isabel mají každá svůj vlastní pořad. Teď však mají vystoupit živě společně. Každá se orientuje na jinou kuchyni a příšerně na sebe žárlí. Doslova se nesnáší. Co bude dál, ukáže až samotná hra. Lístky na představení, jehož režisérské taktovky se ujal Roman Štolpa, stojí 260 korun pro dospělé, 230 korun pak pro děti, studenty a seniory.