Jak zvládnout puberťáka

Debatní přednáška osobního růstu

Pokud máte pocit, že se „náctiletí“ alias puberťáci chovají, jako když jim kus mozku chybí, pak je váš pocit správný.

Na přednášce si budeme povídat o tom, co se děje v mysli našich „náctiletých“. Co je nutí k jejich proměnám chování. Proč jsou tak vynalézaví. Co jejich vynalézavost vyvolává, kde se v nich bere a jak k ní přistupovat.

Podebatujeme o tom, jak rozmlouvat s puberťákem. Neb způsob mluvy, na který jsme do té doby byli zvyklí, často v pubertě selhává.

Více o přednášce si můžete přečíst na http://www.aulk-vzdelavani.cz/terminy-otevrenych-seminaru-a-prednasek/terminy-a-prihlaska-jak-zvladnout-pubertaka/. Na stejném místě si můžete rezervovat i své místo na akci.

Lektor: Lenka Kubáčová