Jídlo a víno opět na náměstí

Mělník Na Mezinárodním festivalu jídla a vína se návštěvníkům představí 27. července od 10 hodin velký výběr Food truckerů z celé republiky, a k tomu také výborných vín z Mělnicka, Moravy, Rumunska a dalších regionů. Po celou akci se všichni mohou těšit také na bohatý hudební program. Z kapel se představí například The Basketles alias The Beatles Revival. Festival je pořádán organizacemi Mělník Světlonoška, z.s. a Česká Food Truck Asociace CZEFTA a sobotní čas na náměstí bude návštěvníkům zpříjemňovat až do pozdních večerních hodin.