Cyklus nazvaný Nalaďte se na jazz pokračuje v mělnickém Masarykově kulturním domě 26. března, kdy se od 19:30 hodin koná koncert německého kvarteta The Chilkats, které přenese posluchače do roku 1940, kdy se jump blues dostal na vrchol. Kapela z Hamburku, která vystupuje v Česku poprvé, představuje velmi originální pohled do minulosti nejen věrným zvukem doby, ale i svou neobvyklou pódiovou show.