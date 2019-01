Kralupské muzeum zve do pravěku

Kralupské muzeum nabízí prohlídku archeologické expozice Pravěká dílna, která je součástí projektu Pojďte s námi do pravěku, určeného především školákům a studentům. Iindividuální i kolektivní činnost v pravěké dílně je nutné si předem domluvit s pracovníky. Prohlídka je možná kdykoli v návštěvní době muzea, které je otevřené v úterý, ve středu a v pátek od devíti hodin do poledne a od třinácti do šestnácti hodin, ve čtvrtek ve stejné době, ale odpoledne až do devatenácti hodin, v sobotu pak od třinácti do sedmnácti hodin.