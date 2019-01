Letní příměstský tábor v Neratovicích na téma to nejlepší z B4K

Během našeho tábora se děti seznámí s mnoha motorizovanými i nemotorizovanými modely z našich nových oblíbených témat. Čeká je týden plný techniky, vědění, ale především spousty zábavy a her uvnitř i venku!Těšíme se na kluky i holky od 6 do 12 let!

Cena:

2 900 Kč při přihlášení do 31.5.2018

3 300 Kč při přihlášení do 20.6.2018

3 500 Kč při pozdější registraci než je uvedeno výše.

Podmínky zrušení přihlášení:

Při zrušení přihlášení dítěte víc než 30 dnů od zahájení aktivity vracíme 100% ceny tábora, 29-14 dnů předem vracíme 50% ceny, 13-5 dnů předem vracíme 25% ceny a v případě nemoci nabízíme možnost převést váš kredit na jinou z našich akcí.

V případě dotazu mě neváhejte kontaktovat na tel. 736 150 036