LiStOVáNí: Robert Fulghum jako Opravář osudů na turné po ČR



vstupné: 150 Kč



Akční scénické čtení



Představení za účasti Roberta Fulghuma s diskuzí, prodejem knih a autogramiádou



Americký spisovatel Robert Fulghum se opět vrací do Česka, aby vyjel s projektem LiStOVáNí představit svou novou knihu Opravář osudů. Uvidíte také divadelní představení z knihy Co jsem to proboha udělal? a pak budete mít možnost si s Robertem Fulghumem popovídat a nechat si podepsat knihy. Několik z jeho titulů bude i na místě výhodně k mání.



Proslulý americký autor zveřejňuje už dlouho na svých stránkách krátká zamyšlení nad věcmi, které ho v životě, při psaní a na cestách potkávají. Robert Fulghum vybral ty nejzajímavější postřehy, příhody a témata a upravil je pro knihu Co jsem to proboha udělal?, a to v duchu knih, kterými se jako spisovatel v 90. letech proslavil.



Stránky Roberta Fulghuma



Knihu v překladu Jiřího Hrubého vydalo nakladatelství Argo.



Účinkují:



Věra Hollá a Alan Novotný (alt. Jiří Ressler)



Besedu s autorem bude tlumočit herec Jiří Ressler.