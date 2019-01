Mělník - úvod do Nordic Walking

Mělník- seznamte se s Nordic Walking

NW je chůze s holemi, ale ne každá chůze s holemi je Nordic Walking.. endorfiny, dynamika.. pro každý věk i váhu

Sraz 13. ledna 2018 v 10 Hod na parkovišti u mělnické polikliniky naproti hřbitovu zde: https://mapy.cz/s/2iEoo

Cena: 160 Kč/osoba, platba na místě v hotovosti

Akce potrvá cca 2 hod.

Co se dozvíte: Co to je Nordic Walking (severská chůze), jaké má zdravotní benefity, jaké hole, co na sebe a s sebou... a vůbec

Co se naučite: Držení těla, základní krok, práci rukou, odpich a akceleraci....a vůbec

Co na sebe a s sebou: Vrstvené oblečení podle počasí, čepici a rukavice, dobré boty, NW hole (trekové jsou nevhodné), pokud nemáte - zapůjčím, vodu do batůžku nebo ledvinky, DOBROU NÁLADU

Budu na vás čekat za každého počasí s výjimkou zákazu vycházení, účast je na vlastní nebezpečí.

Kontakt, dotazy, další informace: Kristina Schejbalová (Hánlová), tel. 724 040 055, FB: Zelená Tělocvična; Kristina Schejbalová; kristina.schejbalova@seznam.cz

Těším se na vás

Kristina