Mladí výtvarníci vystavují díla

Žáci výtvarných ateliérů pražského domu dětí a mládeže vystavují od dnešního dne v kralupském kulturním domě.

Expozici tu připravili studenti, kteří v letošním školním roce byli přijati na prestižní výtvarné školy: Hollarku, Hellichovku a Náhorní. Je potřeba zdůraznit, že těmto dětem je teprve 15 let, ale jsou to již zkušení výtvarníci. Některé z dětí jsou také studenty ZUŠ Libčice. Výstava proběhne ve spolupráci s místní ZUŠ Kralupy a potrvá do konce letních prázdnin.