Na jazz naladí posluchače skotský orchestr a sbor

Cyklus Nalaďte se na jazz pokračuje v Masarykově kulturním domě první dubnový pátek koncertem komorního sboru a smyčcového orchestru George Watson's College z Edinburghu. Jde o pěvecký sbor ze skotské vysoké školy, který posluchačům nabídne širokou škálu písní, od renesančních motet až přes aranže klasických, moderních a jazzových děl. Orchestr se skládá ze studentů ve věku od 12 do 18 let. Milovníci dobré hudby by neměli chybět.