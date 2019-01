Na konci světa jsou kočky

Romana Štrynclová, která v roce 1991 získala titul Miss Morava, rodačka z Brna, vystavuje své obrazy ve veltruské Galerii na konci světa, kam se každý dostane od veltruského zámku alejovou cestou. V tvorbě autorky převažují oleje, ale věnuje se i perokresbě a akvarelu. V roce 2014 se zrodil projekt Kočka denně, soubor 365 perokreseb. Právě obrazy koček dominují na výstavě nedaleko zámku ve Veltrusích. Výstava je přístupná do 14. srpna, vždy od čtvrtka do neděle, od 13 do 18 hodin. V jiném termínu po domluvě.