Na zámku se představují míry

Až do konce listopadu je v areálu veltruského zámku k vidění výstava s názvem Váhy, míry, závaží na zámku vám ukáži. Celá expozice odpovídá na různé otázky, například co je to látro nebo jak velký je žejdlík. Návštěvníci uvidí i soubor nejrůznějších historických předmětů, používaných k měření a vážení před zavedením metrického systému. Seznámí nejen s historií měření, ale i se způsoby kontroly přesnosti měřidel a boje proti nepoctivým výrobcům a obchodníkům.