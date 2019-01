Největší úlovek bude odměněn

Dětskými rybářskými závody mohou oslavit svůj den v sobotu 2. června od 8 hodin v Tuhani. Již počtvrté zamíří se svým rybářským vybavením ulovit největší rybu děti z celého okolí. Na místním malém rybníčku zvaném Kačák, tuto populární akci připravili společně rybáři, myslivci a obce Kly a Tuhaň. Do soutěže se účastníci zaregistrují v půl osmé. Věková kategorie je omezena věkovou hranicí do 15 let. Nejen úlovek v rybníku, ale i atraktivní výherní ceny budou velkou odměnou.