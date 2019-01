Ovečky a vlci se dohodli, že budou žít společně v míru. Tak tomu taky je až do chvíle, kdy se ve vesnici objeví neočekávaní hosté – černí vlci, kteří chtějí, aby se život vrátil do starých kolejí, kde vlci jsou šelmy a ovce kořist. Ovečky a vlky teď může zachránit jen spojení sil a týmová práce. Podaří se jim vrátit do vesnice klid a harmonii?