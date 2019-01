Přibáň vypráví o dobrodružstvích

Dan Přibáň přiveze do mělnického Masarykova kulturního domu pořad s názvem Velká cesta domů. V divadelním sále čeká návštěvníky divoké vyprávění o tom, jak dva trabanty, maluch, jawa, Češi, Slováci a jeden šílený Polák dojeli z Indie přes Banskou Bystrici do Prahy. A mimochodem při tom objeli svět. Jak si sáhnout až na dno a přitom se skvěle bavit. Parta kolem známých žlutých trabantů už připravuje další cestovatelský projekt, jeho cíl je zatím tajný, už teď ale slibují, že to bude stát za to.