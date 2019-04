Regionální muzeum Mělník připomene Den Země komentovanou prohlídkou skalního obydlí ve Lhotce u Mělníka. Prohlídce bude patřit sobota 27. dubna, a to od 14 hodin. Součástí akce je i program s ornitologem. Libor Praus předvede ukázku odchytu a kroužkování ptáků. Do Lhotky je možné cestovat také vlakem, který vyjíždí z Mělníka ve 13.06 hodin a do zastávky Lhotka u Mělníka přijede ve 13.21 hodin.