Promítání představí barmskou říši

Čtyři promítání dokumentu Myanmar - divoká cesta do barmské říše proběhne v divadelním sále Masarykova kulturního domu v Mělníku (8:15, 10:00, 11:45, 13:00). Patnáctý díl projektu Planeta Země 3000 je pozvánkou do tajuplné Barmy, která byla po desítky let z velké části uzavřena okolnímu světu. Na terénních motorkách do nitra horského deštného lesa, do vesnic pavoučích žen, které si své tváře zdobí tetováním, po stopách královny jihoasijských tropických deštných lesů a jednoho z nejdelších hadů světa krajty mřížkované.