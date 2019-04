Prožijte Velikonoce rockově

Veltruský penzion Na Závisti se změní na pravý rockový klub. Uskuteční se tam totiž již třetí ročník hudební akce Pop rock party Zelený čtvrtek. Návštěvníci uslyší, jako každý rok, dvě místní kapely, a to Vocal Band Markéty Aptové a Made in Garage. Vocal Band představí nový repertoár poprockových skladeb v energickém provedení a čtyřhlasých úpravách s vlastní aranží. Made in Garage zahraje poněkud rockovější hudbu od Krausberry a dalších legend tohoto stylu. Hudební party plná dobré nálady, světel a popové i rockové muziky se těší na všechny fanoušky. Tancování a potkávání se s přáteli duševně uzdravuje. Vstupné činí devadesát korun.