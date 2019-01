Řemeslný jarmark představí i bonsaje

Po roce se Regionální muzeum v Mělníku stane dějištěm Předvánočního řemeslného jarmarku. Tradiční akce, která se odehraje ve všech prostorech muzea, nabídne rovněž ukázky lidových řemesel a dílničky pro děti. Letošní doprovodný program zahrnuje rovněž výstavu bonsají, připravenou ve spolupráci se zahradníkem Jaroslavem Hobíkem a mělnickým spolkem přátel bonsají. Pokračuje do 17:00 hodin. Vstupné je 20 korun, pro děti 6 až 15 let poloviční. Zahrnuje i prohlídku výstavy Půjdem spolu do Betléma.